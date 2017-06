PM EM CRISE

MATO GROSSO MAIS

O Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (27) traz a informação da exoneração do coronel da PM, Jorge Luiz de Magalhães, do Comando Geral da Polícia Militar de Mato Grosso.

No lugar dele assume o coronel Marcos Vieira da Cunha. A transmissão de cargo está marcada para a próxima quinta-feira (29), às 19 horas, no Comando Geral da PM.

Magalhães foi nomeado para o Comando da PM em 12 de dezembro do ano passado, quando entrou no lugar do coronel Gley Alves, que deixou a PM após a explosão de uma bomba dentro do QG da Polícia Militar, localizado no CPA, na Capital.

A saída de Jorge Luiz de Magalhães foi anunciada na última sexta-feira (23) e pode estar ligada ao vazamento de informações na investigação sobre a suspeita de existência de grampos ilegais.

Dois oficiais da PM, o coronel Alexandre Mendes, corregedor-geral da PM, e o diretor de Inteligência, o Tenente-Coronel Victor Paulo Fortes Pereira, teriam ido na manhã da última sexta-feira (23) ao Palácio Paiaguás aonde, supostamente, conversaram com três secretários, alertando os mesmos sobre uma operação que estaria em curso, com mandados de busca e apreensão, além de prisão.

Os dois oficiais foram presos nesta sexta-feira (23) e soltos ontem. Eles negam que tenham cometido irregularidades.