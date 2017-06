Estudante do IFMT some após discutir com o pai em Cuiabá

PROCURA-SE

DA REDAÇÃO

Um estudante do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) campus Cuiabá, José Divino Neto, de 18 anos, esta desaparecido desde a madrugada de domingo (25), ou seja, há 48 horas.

A família está desesperada e pede a quem souber do paradeiro para entrar em contato.

Segundo o pai, que é professor em uma escola estadual na capital, o rapaz é inteligente, estudioso, tranquilo e caseio, e estava tentando parar de usar drogas até onde se sabe.

Ele afirma que a namorada do jovem havia terminado com o rapaz, e justamente isso estava fazendo o reavaliar.

A família já ligou para ela e para diversos amigos, já foi a escola, e ainda não conseguiu sinal dele.

Sendo assim, o pai registrou o boletim de ocorrência no setor de desaparecidos e deixou um recado, “Hoje devia estar trabalhando, mas não tenho cabeça com meu filho sumido, faço um apelo para que coloque a mão na consciência e dê notícias porque está todo mundo sofrendo”, diz o pai, que cria os 3 filhos. Com informações do Gazeta Digital