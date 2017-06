Mulher e menor são detidos por roubo em fazenda na cidade Itiquira

DOIS FORAGIDOS

DA REDAÇÃO

Uma mulher foi presa e um menor de idade foi apreendido pela Polícia Civil, no município de Itiquira, após roubar uma propriedade rural que fica localizada em uma zona rural da cidade.

A suspeita R.G.S.S, de 19 anos, foi autuada em flagrante pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores.

O menor, T.V.I, de 17 anos responderá aos crimes infracionais análogo e a roubo majorado.

A ação foi realizada pela Delegacia de Polícia de Itiquira, junta a Delegacia de Roubos e Furtos de Rondonópolis, assim resultando na recuperação da caminhonete S10 que foi levada no assalto.

O roubo aconteceu na manhã de segunda-feira (26.06), o dono da fazendo de 80 anos e seu sobrinho foram rendidos por dois homens armados quando chegavam na fazenda, as vítimas foram mantidas amarradas em cárcere e eram ameaçadas de morte a todo momento.

Os criminosos fugiram do local levando o veiculo da família, além de eletrônicos, no decorrer do roubo, uma mulher e um rapaz tatuado que estava na garupa da motocicleta, chegaram até o local, a mulher ficou por cerca de 5 minutos e retornou a cidade, enquanto o jovem ficou no local com outras 2 pessoas.

Três horas após o assalto, as vítimas conseguiram se soltar e acionar a Polícia, que logo incio as buscas e conseguiu em pouco tempo identificar os quatro envolvidos.

A suspeita R.G e o menor T.V.I, foram detidos em flagrante em uma residência, com a moto utilizada pelo jovem foi apreendida.

Os outros envolvidos, sendo o menor apontado como namorado de R., e um maior de idade que seria o responsável por levar a caminhonete junto com os produtos roubados para a cidade de Rondonópolis, ainda não foram localizados.

A caminhonete foi recuperada após troca de informações com a Derf de Rondonópolis, que encontraram o veiculo abandonado próximo a Santa Casa de Misericórdia.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, as diligencias continuam ate que os outros autores sejam encontrados.