Procedimento apura agressão a menor deficiente em escola de Cuiabá

DEFICIENTE AUDITIVO

DA REDAÇÃO

Após tomar conhecimento do caso de agressões sofridas por um aluno de 11 anos, deficiente auditivo, a Delegacia Especializada de Adolescente instaurou procedimento de investigação para apurar o ato infracional, praticado por outros quatro adolescentes, com idades de 13 e 14 anos, também alunos da escola, localizada no bairro Parque Cuiabá.

Na tarde desta terça-feira (27.06), a vítima será ouvida, com ajuda de intérprete, pela equipe multidisciplinar da Delegacia. Os infratores, assim como direção da escola também prestarão esclarecimentos na Delegacia.

Os quatro adolescentes infratores serão apresentados, na quarta-feira (28.06), em audiência na Promotoria da Infância e Juventude de Cuiabá.

A delegada Anaide Barros considerou o fato grave, mas informou que somente após as oitivas poderá definir as infrações que os menores incorreram.

Segundo boletim da Polícia Militar, a vítima de 11 anos, foi amarrada e levada para o banheiro da escola, onde teria sido agredida fisicamente pelos infratores, que ainda tentaram empurrar a cabeça do menor no vaso sanitário.

O fato aconteceu na manhã da última segunda-feira (26.06).