Secretaria de Cultura divulga cronograma para processo eleitoral

A Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo de Cuiabá divulgou o regimento eleitoral e a comissão eleitoral para a escolha dos membros do Conselho Municipal de Cultura de Cuiabá.

Cada segmento escolhe seus delegados, os quais estarão aptos a exercerem o voto.

Cada setor terá o prazo de 10 dias para promover as reuniões e definir seus representantes no pleito, comunicando com três dias de antecipação suas reuniões para que um ou mais representantes da comissão eleitoral possa participar.

De acordo com as normas estabelecidas em reunião realizada com o secretário de Cultura, Francisco Vuolo, e membros do conselho, no dia 20, ficou decidido que a melhor forma para dar celeridade ao processo eleitoral deste ano, seria lançar um cronograma capaz de estabelecer um tempo hábil para que conselho possa julgar e aprovar os projetos cabíveis no edital, evitando, assim, que se percam os recursos.

“Pensando em um processo de democratização e respeitando o que havia definido e, em comum acordo com o prefeito Emanuel Pinheiro, pretendemos realizar as eleições no dia 10 de Julho, com o propósito de viabilizar projetos que evidenciem a cultura cuiabana”, frisou o secretário.

Diante disso, ficou definido o seguinte cronograma eleitoral:

Apresentação Pública do Regimento, dia 26 de junho de 2017

Comunicar a comissão eleitoral para reunião de segmento até três dias que antecipam o prazo final

Último prazo para envio do oficio 04 de julho.

Reuniões de segmentos no período 26 de Junho a 07 de julho de 2017

Prazo máximo para entrega do ofício de encaminhamento com a lista de delegados e candidatos no protocolo geral da Prefeitura Municipal de Cuiabá.

Plenária de apresentação dos candidatos e eleição

Eleição do conselho – 10 de Julho 2017 das 8:00h às 18:00h, no Clube Feminino.