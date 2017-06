Trio é preso acusado de assaltos em residência e empresas em Várzea Grande

VÍTIMAS AMARRADAS

Um ex-zelador foi apontado como o articulador da tentativa de furto qualificado praticado em uma empresa atacadista de comércio de alimentos, na última sexta-feira (23.06), em Várzea Grande.

O ex-funcionário da empresa, W.F. da C., 31, e os comparsas, E.C.F., 34, e J.V.A. de O., 36, foram presos em flagrante no domingo (25.06), e vão responder por roubo majorado, receptação e associação criminosa.

O trio foi preso após praticar outro assalto na madrugada de sábado (24.06).

Os três foram identificados como autores do roubo majorado, cometido em uma residência no bairro Jardim Eldorado.

Durante o boletim de ocorrência, as vítimas contaram que a casa foi arrombada e que os dois foram mantidos amarrados e amordaçados, enquanto os suspeitos reviraram a casa.

O casal relatou que escutaram os suspeitos conversando dentro da casa, pelo celular, dando a entender que teria outra pessoa pelo lado de fora, auxiliando no roubo.

Pelo banco de dados fotográfico da delegacia, o casal reconheceu o suspeito, o ex-empresário, como um dos autores.

Os policiais buscaram a ficha criminal e descobriram que ele era monitorado por meio de tornozeleira eletrônica.

“Acompanhamos o trajeto dele depois do roubo e assim conseguimos recuperar alguns dos objetos”, disse a delegada Jannira Laranjeira, que liderou a equipe policial, responsável pelo flagrante.

Com apoio da Guarda Municipal de Várzea Grande, W.F. da C. foi preso em sua casa, no bairro Jardim Itororó, em Várzea Grande, local onde os policiais encontraram também as roupas que usou no roubo e pertences das vítimas.

O suspeito confessou sua participação nesse roubo, mas alegou que esteve do lado de fora e confirmou que na ação participaram outras três pessoas, sendo os suspeitos E.C. e W.F. dos S., que encontra-se foragido, mas terá a prisão representada pela Derf de VG.

O suspeito E.C. foi preso no Jardim Eldorado, local onde os policiais encontraram objetos de origem ilícita alguns deles reconhecidos pela vítima. Foi também na casa desse suspeito, que os criminosos combinaram o assalto, durante um churrasco regado a álcool e drogas.

Segundo os comparsas, o veículo Gol, branco que deu apoio a ação criminosa foi fornecido por W.F., que tem dois mandados de prisão em aberto.

Ele continua sendo procurado pelos policiais da Derf.

O roubo a empresa

Pelo furto qualificado a empresa, a Delegacia de Roubos e Furtos (Derf) identificou como participantes W.F., W.F. e outro integrante da quadrilha, que ainda não está totalmente qualificado.

Nesse assalto, os policiais descobriram que o mesmo veículo Gol branco, modelo quadrado, foi usado em apoio à quadrilha.

Na ocasião, os bandidos tentaram furtar o cofre da empresa, mas o alarme disparou e eles desistiram da empreitada criminosa, após já terem arrombado duas portas, faltando à última para terem acesso ao equipamento.