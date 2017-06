Empaer promove Dia Especial de Bovinocultura de leite

EM LIVRAMENTO

DA REDAÇÃO

Técnicos da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer) realizam na comunidade Mangueiral, no município de Nossa Senhora do Livramento (42 km ao Sul de Cuiabá), o Dia Especial sobre a Bovinocultura de Leite com apresentação dos resultados da Unidade de Referência Tecnológica (URT).

O evento, que será realizado nesta sexta-feira (30.06), às 08h, na propriedade do produtor rural Celso do Carmo Pereira e da sua esposa, Ana Lúcia de Almeida.

Contará com a participação de produtores rurais, técnicos e outros.

Serão apresentadas quatro estações com informações técnicas voltadas para a agricultura familiar. A primeira estação vai mostrar aos participantes a implantação da URT pelo coordenador Metropolitano da Empaer, Nivaldo Ponciano e pelo coordenador Regional, Vico Alencar. Na segunda, sobre técnica e manejo de ordenha com o médico veterinário da Organização das Cooperativas do Brasil (OCB), Mauro Machado Vieira.

Na terceira estação, o engenheiro agrônomo da UFMT, Joadil Gonçalves de Abreu explicará sobre a capineira. Por último, o zooctenista da Empaer, Antônio Rômulo Fava mostrará a recuperação da pastagem.

O zootecnista Fava comenta que será apresentada a rotação de pastagem em uma área de oito hectares, dividida em 13 piquetes para criação de 22 vacas leiteiras.

Ele fala que até o final deste ano serão implantados 15 piquetes na propriedade.

O Dia Especial pretende mostrar para os produtores a importância da capineira no período de seca, manejo da ordenha com a limpeza dos tetos, teste de mastite, ou seja, como é importante utilizar tecnologia assistida para produção de leite.

O produtor Celso possui uma área total de 19 hectares, um plantel de 22 cabeças de gado da raça Girolando. A produção diária atinge entre 10 a 12 litros de leite por vaca.

A bovinocultura representa uma das principais atividades econômicas para a agricultura familiar.

De acordo com levantamentos dos técnicos da Empaer, 30% dos agricultores familiares exercem a pecuária de leite como atividade econômica, com uma produção média diária de 70 litros de leite no período das chuvas e de 40 litros na seca.