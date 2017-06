Ex-editora executiva da TVCA reforça time do Gabinete de Comunicação do Estado

NO DIÁRIO OFICIAL

DA REDAÇÃO

O governador Pedro Taques (PSDB) nomeou a jornalista Alda Zorman, ex-editora executiva da TV Centro América (TV Globo), para exercer cargo no Gabinete de Comunicação do Estado.

Zorman, que já passou por outros veículos de Comunicação de Mato Grosso, deve contribuir muito no Gcom com a vasta experiência que tem no currículo.

ATO Nº 18.705/2017.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, resolve nomear ALDA ROSIMAR CASELA ZORMAN para exercer o cargo em Comissão de Direção Geral e Assessoramento, Nível DGA-4, de Assessora Especial II, do Gabinete de Comunicação – GCOM, a partir desta data.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 27 de junho de 2017.