Homem procurado por homicídio é preso depois de sofrer acidente

EM JUÍNA

DA REDAÇÃO

O acusado pela autoria de um homicídio que ocorreu em Juína, L.A.A, de 26 anos, foi preso pela Polícia Civil em Aripuanã, na segunda-feira (26.06).

O suspeito estava foragido desde 11 de janeiro deste ano, quando teve a prisão preventiva decretada nas investigações de um homicídio ocorrido no dia 25 de dezembro de 2016, na cidade de Juína.

O suspeito e o seu comparsa W.B, de 24 anos, invadiram uma residencia no bairro Padre Duílio, assim atirando varias vezes na vítima J.L.S., que na ocasião chegou a ser socorrido, mas morreu dias depois em decorrência dos ferimentos.

L.A. foi presos e teve o mandado de prisão preventiva, no hospital municipal em Aripuanã, onde está internado por conta de um acidente de transito que sofreu na MT 183, próximo ao distrito denominado de Cidade Morena em Aripuanã.

Na checagem, constataram que L. era a pessoa procurada nas investigações do homicido, motivado possivelmente por acerto de contas, seu comparsa permanece foragido.

O suspeito também é acusado de outro homicídio, que a vitimou W.S., de 46 anos, no bairro Padre Duílio, no dia 23 de dezembro de 2016.

Há informações que a vítima foi morta por engano, segundo investigações o suspeito W. procurava L.C.S, que foi morto no dia 02 de Janeiro deste anos, em sua residência.

No dia do crime o suspeito estava em posse de uma arma, e foi ate a casa e chamou pela vitima, porem quem saiu foi W. que foi alvejado e morreu no local.

L.A.A. recebeu alta medica e foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Juína.