PRERROGATIVA DO GOVERNADOR

MATO GROSSO MAIS

O secretário de Comunicação do Estado, jornalista Kleber Lima, negou que o governador Pedro Taques (PSDB) tenha feito a troca no Comando Geral da PM, em virtude do vazamento de informações sobre a prisão do secretário da Casa Militar, Evandro Lesco, e de outros oficiais da PM, por causa das investigações dos grampos ilegais.

A fala foi feita em entrevista ao programa Opinião, da TV Pantanal, nesta terça-feira (27).

Lima argumentou que a troca de Comando da PM é uma prerrogativa de Taques, e citou que outros secretários do staff já foram trocados durante estes dois anos e meio de gestão.

“O governador é um técnico de um time responsável por gerir as políticas públicas do Estado de Mato Grosso. Ele tem a visão panorâmica da partida e vai realocando os recursos humanos que ele têm à sua disposição”, comentou.

Kleber Lima ainda na entrevista voltou a reforçar a competência e o profissionalismo do coronel PM Jorge Luiz de Magalhães, que deixa a chefia da Polícia Militar nesta quinta-feira (29), quando será feita a troca de Comando da PM, às 19 horas.

“Depois de cumprida a missão que o governador tinha dado a ele, ele repassa essa missão a outro coronel, o coronel (Marcos Vieira da) Cunha”, disse o secretário.

De acordo com o secretário de Comunicação, o anúncio da troca de Comando da PM ocorreu às 16h09 da última sexta-feira (23), três horas antes do Governo do Estado confirmar a prisão do secretário da Casa Militar, Evandro Lesco, e dos outros oficiais.

A confirmação foi divulgada às 19h16, em publicação feita no site oficial do Governo, deixando evidente que a saída de Jorge Luiz não teria relações com o vazamento de informações sigilosas e as prisões dos militares.

Ainda na sexta-feira (23), pela manhã, dois oficiais da PM, o coronel Alexandre Mendes, corregedor-geral da PM, e o diretor de Inteligência, o Tenente-Coronel Victor Paulo Fortes Pereira, teriam ido ao Palácio Paiaguás aonde, supostamente, teriam conversado com três secretários, alertando os mesmos sobre uma operação que estaria em curso, com mandados de busca e apreensão, além de prisão.

Mendes e Pereira foram presos na sexta-feira (23) administrativamente e soltos na segunda-feira (26). Eles negam que tenham cometido irregularidades.

Por conta do possível vazamento, o governador Pedro Taques (PSDB) pediu providências ao desembargador Rui Ramos, presidente do Tribunal de Justiça do Estado, por não compactuar com vazamento de informações sigilosas, ou possíveis práticas criminosas.