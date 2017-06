Seges disponibiliza Diário Oficial no aplicativo MT Cidadão

TECNOLOGIA

DA REDAÇÃO

Para oferecer mais comodidade, praticidade e agilidade aos leitores do Diário Oficial do Estado, a Secretaria de Estado de Gestão (Seges) disponibiliza por meio do aplicativo MT Cidadão o ícone da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso (Iomat).

A partir de agora, a população poderá acessar o Diário Oficial através de smartphones e visualizar a edição completa do dia ou realizar consultas por palavras-chaves e datas.

A intenção da Secretaria é facilitar o dia a dia dos leitores proporcionando mais agilidade e comodidade.

A previsão é que no final do mês de julho seja lançado um aplicativo próprio da Iomat, onde será possível realizar uma consulta mais ampla e completa de todas as edições e assuntos já publicados.

Ao longo de seus 178 anos de existência, a Iomat vem acompanhando todos os avanços tecnológicos e atualmente 10 servidores fazem o trabalho que já foi feito por 150 funcionários.

As coisas mudaram tanto que hoje são impressas apenas algumas edições que ficam arquivadas.

O tempo de confecção do Diário foi reduzido de 12h, desde sua criação, para apenas 1h30min, proporcionando sustentabilidade e uma economia de cerca de R$ 5 mil por ano em papel.

O site do órgão registra anualmente cerca de cinco milhões de acessos e 71 mil publicações. O veículo atende cerca de 1.300 clientes entre prefeituras, órgãos independentes e os poderes Judiciário, Legislativo e Executivo.

O Aplicativo MT Cidadão foi criado pela Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação visando facilitar o acesso por parte da população aos serviços prestados pelo Governo do Estado, permitindo uma interação ágil com a administração, além de funcionar como instrumento de melhoria do atendimento à população e a promoção do efetivo acesso aos serviços públicos.

Constam no aplicativo serviços do Departamento Estadual de Transito (Detran), Secretarias de Estado de Fazenda (Sefaz), Meio Ambiente e Segurança Pública (Sesp), Instituto de Defesa Agropecuária (Indea) e Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos.