O ministro da Agricultura, senador licenciado Blairo Maggi (PP), ganhou um defensor de peso nesta quarta-feira (28).

Pedro Taques (PSDB), governador do Estado de Mato Grosso, chamou de ‘patifaria, de palhaçada’ a notícia falsa de que uma aeronave com mais de 600 kg de cocaína teria decolado da Fazenda Itamarati Norte, de propriedade da família do ministro da Agricultura, Blairo Maggi (PP), no município de Campo Novo do Parecis (MT) com destino a Santo Antonio Leverger (MT), no último domingo (25).

A fala de Taques foi feita no Palácio Paiaguás, na manhã desta quarta-feira (28), durante lançamento do “Projeto Endereço Certo”, que tem o objetivo de promover a regularização fundiária urbana dos imóveis pertencentes à Carteira Imobiliária da extinta Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso – COHAB/MT em 39 municípios das 14 cidades existentes em Mato Grosso.

Segundo Taques, a notícia era inverídica e provocou grande prejuízo à imagem de Maggi (PP). Ouça áudio abaixo.

O bimotor foi interceptado no interior de Goiás, com mais de 600 quilos de cocaína.

A ação fez parte da Operação Ostium para coibir ilícitos transfronteiriços, na qual atuam em conjunto a FAB, a Polícia Federal e órgãos de segurança pública.

O piloto da FAB comandou a mudança de rota e o pouso obrigatório no aeródromo de Aragarças (GO).

Inicialmente, a aeronave interceptada seguiu as instruções da defesa aérea, mas ao invés de pousar no aeródromo indicado, arremeteu.

O piloto da FAB novamente comandou a mudança de rota e solicitou o pouso, porém o avião não respondeu, sendo classificado como hostil.

O A-29 da FAB executou um tiro de aviso para forçar o piloto da aeronave interceptada a cumprir as determinações da Defesa Aérea, e voltou a comandar o pouso obrigatório.

O bimotor novamente não respondeu e pousou na zona rural do município de Jussara, interior de Goiás. Um helicóptero da Polícia Militar de Goiás foi acionado e fez buscas no local.

O avião será removido para o quartel da Polícia Militar de Goiás em Jussara. A droga apreendida será encaminhada para a Polícia Federal em Goiânia. Com Abr.