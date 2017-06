NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO

A Secretaria de Saúde do Estado homologou o relatório final do Processo Administrativo n.º 002/2014 contra o Instituto Pernambucano de Assistência Social – Ipas – na sua integralidade, e determinou o cumprimento das recomendações contidas no referido relatório.

Segundo a investigação feita pela comissão processante da Secretaria de Saúde, o Processo Administrativo do Ipas teve o objetivo de apurar supostas irregularidades na execução do contrato de Gestão n.º 001/SES/MT/2011 entre o Hospital Metropolitano de Várzea Grande-MT, firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde e o Instituto Pernambucano de Assistência Social – Ipas.

Após apuração dos fatos, a Comissão Processante opinou aplicar ao contratado Ipas, as seguintes sanções:

Condenação da Organização Social – IPAS por descumprimento dos dispositivos previstos na Cláusula Segunda do Contrato de Gestão 001/SES/MT/2013, infringindo dessa forma os artigos 66, 70 e 71 da Lei Federal 8.666/93;

Aplicação das sanções previstas nos artigos 77 e 86, 87 e 88 da Lei Federal n.º 8666/93 ao Instituto Pernambucano de Assistência Social – IPAS;

Que seja aplicada a multa contratual de mora, prevista no respectivo Edital convocatório;

Que a organização social seja suspensa de participar em licitação e impedida de contratar com a Administração, por prazo indeterminado, a contar da rescisão do sobredito contrato;

Que seja declarado inidôneo o IPAS e seus sucessores, para celebrar contratos com a Administração Pública em todos os seus níveis, por prazo indeterminado, ficando o infrator sujeito a este gravame enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que se promova a sua reabilitação perante do Estado de Mato Grosso;

Que seja declarada a desqualificação do IPAS como organização social, com a reversão do serviço ao Estado, sem prejuízos das demais sanções cabíveis;

Que seja aberto procedimento administrativo para apurar o valor dos pagamentos indevidos a três empresas.

Segundo o PAD da Secretaria de Saúde, houve a regular apuração dos fatos, observado o Princípio da Legalidade e garantidos os da Ampla Defesa e Contraditório, estando a conclusão compatível com as provas carreadas nos autos e seguindo os princípios e normas regem a matéria.

A publicação deste ato foi feita no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (29), com data retroativa a dois de março, ainda quando João Batista Pereira da Silva era chefe da pasta.