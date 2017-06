Após paralisação, coleta de lixo em Cuiabá deve ser normalizada na sexta-feira

DA REDAÇÃO

Porém, mesmo com a retomada do serviço, a coleta de lixo em todos os bairros de Cuiabá deve ser normalizada apenas na noite de sexta-feira (30).

O temor dos trabalhadores aumentou após o Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT) bloquear R$ 1,6 milhão que a Prefeitura de Cuiabá pagaria à empresa, apontando irregularidades na prestação do serviço.

O contrato com a Ecopav já foi rescindido por descumprimento de contrato e ela continuará executando o serviço até o dia 8 de julho.

No lugar dela, quem irá assumir o serviço de coleta de lixo na capital é a empresa Locar Gestão de Resíduos, segunda colocada do processo licitatório de 2012 e responsável pelo serviço em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá para a prestação do serviço até o fim do ano, até que novo processo licitatório seja realizado.