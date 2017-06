Buffet de luxo de Cuiabá pagará R$ 150 mil por descartar esgoto de forma irregular

ACORDO COM O MPE

DA REDAÇÃO

Um conhecido buffet de luxo, localizado na MT-010, e a concessionária CAB Cuiabá firmaram um compromisso de ajustamento de conduta com o Ministério Público Estadual (MPE), em razão de irregularidades no descarte irregular de esgoto nas proximidades do condomínio Florais Cuiabá.

Pelo acordo, o buffet pagará R$ 150 mil, em duas parcelas. O montante deverá ser aplicado em projeto socioambiental executado na Capital.

O termo foi assinado no último dia 20 por representantes da empresa e da concessionária e pelo promotor de Justiça Gerson Barbosa, da 17ª Promotoria de Justiça de Defesa da Ontem Urbanística e do Patrimônio Cultural de Cuiabá. Com Midianews