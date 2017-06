Dois acusados de incendiar uma floresta são presos em Aripuanã

CRIME AMBIENTAL

DA REDAÇÃO

Dois envolvidos em crime ambiental que provoca incêndio em mata ou floreta foram presos em flagrante pela Policia Civil, nesta terça-feira (17.06). em Aripuanã.

Os suspeitos, W.A.S, de 18 anos, e A.F.S, de 28 anos, foram flagrados por uma equipe de investigadores, após receberem uma notícia de que duas pessoas atearam fogo no local conhecido como “Mirante do Preguinho”, próximo ao Rio Aripuanã.

Os Policiais foram até a região e constataram que o fogo consumiu parte da floresta, causando a destruição da vegetação e das encostas e da mata ciliar, assim causando riscos aos animais da floresta, foi necessário que o proprietário aciona-se um caminhão-pipa para conter as chamas.

Os acusados foram detidos e encaminhados para a Delegacia de Aripuanã, onde foram autuados em flagrante na Lei de Crimes Ambientais, a fiança é de R$ 9.370,00 para cada um dos acusados.

“É preciso que os envolvidos tenham consciência das proporções catastróficas advindas de seus atos criminosos. Pois não é só um caso de saúde pública, mas de sobrevivência das formas de vida do planeta”, destacou o delegado.