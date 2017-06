História de adolescente com doença rara de MT bate recorde na página do Facebook

PÁGINA DO SBT COMUNIDADE

DA REDAÇÃO

A história da adolescente Viviane Almeida França Silva, de 15 anos, moradora de Chapada dos Guimarães, mostrada no SBT Comunidade, apresentado por Agnelo Corbelino, no SBT Cuiabá (canal 5.1/digital) já atingiu a incrível marca de mais de 30 mil pessoas alcançadas pelo vídeo da matéria e 340 compartilhamentos, até o momento, na página do Facebook do programa.

A reportagem feita pelo repórter Renato Borges mostra como vive Viviane, que sofre de uma doença rara chamada Epidermólise bolhosa. Veja a reportagem abaixo e como você pode ajudar.