ANTIGA REIVINDICAÇÃO

Antiga reivindicação dos pequenos proprietários rurais de todo o estado, o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) agora pode ser emitido pelas Unidades Municipais de Cadastro (UMC) para propriedades de até 15 módulos fiscais, ou seja, com área de 30 a 1500 hectares.

A boa notícia foi dada ontem, pelo superintendente do Incra em Mato Grosso, João Bosco de Moares, em reunião com o deputado Valdir Barranco e vereadores de Ipiranga do Norte.