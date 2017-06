Motociclista morre carbonizado após atingir rede de alta tensão em Mato Grosso

EM CANABRAVA DO NORTE

DA REDAÇÃO

O corpo de um homem, de 31 anos, identificado por R. S. da L., foi encontrado carbonizado na última quarta-feira (28) na rodovia MT-109, altura do município de Canabrava do Norte (1.162 km de Cuiabá). Ele pilotava uma motocicleta e teria atingido um fio da rede elétrica.

As causas do acidente são investigadas, porém, as informações preliminares indicam que a vítima morreu carbonizado em razão do choque elétrico, que também fez com a moto explodisse.

R. S. da L. era trabalhador rural e residia no município. Ele voltava do trabalho na última terça-feira (27) quando sofreu o acidente.

O corpo foi encontrado por um motorista que passava pela região e acionou a Polícia Militar.

Peritos da Politec (Perícia Oficial e Identificação Técnica) estiveram no local junto à Polícia Judiciária Civil (PJC), que investiga o caso.

O corpo do trabalhador rural foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Confresa (1.145 km de Cuiabá) para exame de necropsia. Com Folhamax