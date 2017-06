Polícia localiza arma de choque usada por estuprador que atacou sete mulheres

CHOQUE DE REALIDADE

DA REDAÇÃO

Polícia Civil localiza arma de choque que estuprador usava contra suas vítimas, o suspeito R.S.C. que está preso desde março de 2016, por ter sido reconhecido por sete mulheres vítima.

A arma foi localizada na casa da sogra do suspeito, no bairro Jardim Pindorama, também ocorreu buscas em uma casa onde o suspeito morava, foram encontradas 11 munições.

Em março de 2016, a Delegacia da Mulher passou a investigar uma série de roubos seguidos de estupro de mulheres, que descreviam o mesmo perfil do suspeito, o caso ganhou repercussão após ter sido divulgado nas redes socais assim chamando a atenção da população de Rondonópolis.

Todos os crimes ocorreram no período da tarde, as vitimas relataram que tiveram as casas invadidas pelo criminoso, que aproveitava da fragilidade das casas que não tem muro ou são baixos.

Os relatos falam que o suspeito ficava escondido em matagais, obras, ou terrenos baldios a espera do momento em que as vitimas ficariam sozinhas na residência, em todas as ocorrência o suspeito entrava armado e anunciava o assalto, em seguida estuprava as vítimas.

As características de agir relatada por pelo menos onze vítimas mulheres é que o suspeito, quando invadia as casas usando um capuz, com camiseta de manga comprida, calça jeans e bota, assim dificultava a sua identificação.

Na ação, ele usava a arma de choque para ameaçar as vítimas e roubar objetos de pequeno valor.

A identificação do criminoso aconteceu após uma pessoa ser detida com um aparelho celular de uma das vítimas e alegou que havia comprado de R.S.C., o suspeito com o celular roubado foi detido por crime de receptação, o aparelho ainda não foi vinculado a nenhuma vítima de estupro.

O suspeito da autoria dos roubos seguidos de estupros teve o mandado de prisão temporária (30 dias) representado pela delegada Lígia Silveira, em março de 2016.

A delegada informou que o material coletado para o teste de DNA nas roupas de cama e de uma mecha de cabelo da vitima foram encaminhadas, o laudo deu positivo, as investigações continuam em outros inquéritos policiais instaurados após sua identificação.