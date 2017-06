Prefeito de município de MT e vereadores discutem e caso vai parar na polícia

VG NOTÍCIAS

Os vereadores por Santo Antônio do Leverger (a 28 km de Cuiabá), Ademar Gálio (PSDB) e o Fábio Teixeira (PSB) discutiram com o prefeito Valdir Castro Pereira Filho, popular Valdirzinho (PSD), após uma médica do Hospital Municipal se negar a atender paciente em sala alagada. A situação virou caso de polícia, após os envolvidos registrarem Boletim de Ocorrência.

De acordo com o vereador Ademar, ele e seu colega de parlamento Fábio Teixeira, receberam uma denúncia por telefone, informando que a médica do hospital não iria atender os pacientes, porque o prédio estava insalubre. Segundo ele, o hospital estava alagado porque estourou um cano de água no local.

Ele contou que quando ele e o colega chegaram ao local, pediram licença para falar com a médica, para entender o motivo pelo qual ela não iria atender os pacientes, quando foram informados da situação.

Ao indagarem a médica, caso eles ajudassem a limpar, se ela atenderia os pacientes, segundo o vereador, a ela disse que sim.

Na ocasião, os dois vereadores e mais uma testemunha começaram a ajudar os funcionários a enxugar a água.

Após o local já se encontrar limpo, o vereador disse que alguém, ligou para o prefeito, e o mesmo já chegou ao hospital com arrogância, direcionando aos vereadores palavras de ofensivas.

Neste momento, um começou bate boca entre os vereadores e o prefeito. Segundo o vereador, o caso envolveu a sogra do prefeito que também é secretária de Gestão no município.

“Neste instante a sogra dele, do nada começou a me agredir verbalmente e ao vereador Fábio ela tentou agredir fisicamente”, disse.

Contudo, segundo o vereador, não revidou. Ao sair do local foi chamado pelo prefeito e informado que havia chamado à polícia. Na ocasião, todos os envolvidos registraram um Boletim de Ocorrência (BO).

Outro Lado – De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Santo Antônio do Leverger, ontem às 19 horas, o prefeito recebeu uma ligação do hospital, dizendo que os dois vereadores invadiram o local com rodo, para fazer uma limpeza no local.

Quando o prefeito chegou, os vereadores estavam ameaçando os funcionários. Foi nesse momento que a secretária de Gestão chegou para tomar pé da situação, ocorrendo uma tentativa de agressão por parte dos vereadores.

Por conta disso, foi chamada a polícia, mas como o município não tem plantão ficou acordado que as partes seriam ouvidas hoje (29) às 13h pelo delegado.