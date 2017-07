Secretarias preparam ação de combate ao mosquito Aedes aegypti

COMBATE A DENGUE

DA REDAÇÃO

O Comitê de Ação Permanente contra o mosquito Aedes aegypti está planejando para o mês de julho uma ação integrada de prevenção ao vetor da dengue, zika e chikungunya.

A ação, envolvendo as Secretarias de Saúde, Serviços Urbanos, Ordem Pública, Educação, Comunicação e Assistência Social, será realizada na Regional Sul, onde os dados da Vigilância em Saúde, apontam os maiores índices de infestação predial de Cuiabá.

Na última terça-feira (28), durante reunião dos representantes das Secretarias municipais que compõem o Comitê, foram discutidos alguns detalhes da ação.

A coordenadora da Vigilância em Zoonoses, Alessandra Carvalho, disse que o trabalho do Comitê está focado na construção de um plano integrado e participativo que envolva ações de prevenção e combate ao Aedes aegypti, para serem executadas durante todo o ano, nos períodos de chuva e seca.

“Neste momento, com a aproximação do período de seca, as ações são de prevenção, visando eliminar os possíveis criadouros, para que possamos evitar que esses ovos eclodam no período chuvoso”, salientou.

Na ação, além do trabalho de educação em saúde, com orientação aos moradores serão intensificadas as ações de limpeza, com recolhimento do lixo e entulhos.

Desde o inicio do ano, a Secretaria de Serviços Urbanos vem realizando ações nesse sentido.

Um dos projetos, o Catatreco, tem feito sucesso entre os moradores de vários bairros onde a ação já foi realizada.

Além disso, segundo Anderson Matos, representante da Secretaria no Comitê, faz parte do esforço de combate ao mosquito Aedes aegypti, o serviço de limpeza das ruas e fiscalização de terrenos baldios, com a notificação dos proprietários, caso seja necessário.

“A ação proporciona melhorias na aparência dos bairros e na qualidade de vida do cidadão e, é uma grande ferramenta no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e do zika vírus”, destacou.

Segundo ele, umas médias de 60 toneladas de lixo estão sendo recolhidas por bairro.

Outra ação que tem trazido resultados positivos é a de Educação em Saúde junto às escolas da rede publica e particular de ensino, órgãos públicos e outros.

Mais de 10 mil alunos já participaram da ação.

Nesta quinta-feira (29) a equipe do setor de Educação em Saúde, da Diretoria de Vigilância em Saúde, realiza mais uma atividade fechando o semestre.

Desta vez será na EMEB Maria Elazir Correa de Figueiredo, localizada no bairro São João Del Rey.

Segundo a responsável técnica Célia Carvalho, durante todo o dia, os técnicos estarão orientando os estudantes sobre o perigo que representa o lixo doméstico e os cuidados necessários para eliminar criadouros e outras informações.

Cerca de 600 alunos estarão participando da ação.