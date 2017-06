Trânsito será interditado no período da noite durante a Festa de São Benedito

ATENÇÃO NA SINALIZAÇÃO

DA REDAÇÃO

A Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) informa que no período da tradicional festa de São Benedito iniciada nesta quinta-feira (29.06), e término no próximo domingo (02.07), o trânsito será interditado a partir das 18h30 na Avenida Coronel Escolástico, no sentido da Avenida Fernando Correa.

A via ficará proibida para o trânsito de veículos até às 2 horas da madrugada, mas durante o dia, serão liberadas.

A interdição compreende o trecho entre o Monumento dos Bandeirantes até a igreja do Rosário e São Benedito, local das festividades.

Os motoristas devem ficar atentos à sinalização. 12 agentes de trânsito vão trabalhar na área para dar apoio e orientar os motoristas.

As ruas Américo Salgado, Bandeirantes, Do Carmo e Corumbá estarão interditadas à noite e liberadas durante o dia.