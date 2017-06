OPERAÇÃO DO GAECO

Zaid Arbid, advogado que patrocina a defesa do secretário-geral da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Tschales Franciel Tschá, disse que a segunda fase da Operação Convescote, deflagrada na manhã desta sexta-feira (30) pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – Gaeco – é uma ‘cortina de fumaça’ para tentar desviar a atenção da sociedade sobre os escândalos envolvendo os supostos grampos ilegais no Estado.

Tschá, que chegou acompanhado de Zaid Arbid para prestar esclarecimentos na sede do Gaeco, em Cuiabá, foi um dos 13 alvos de mandados de condução coercitiva da Convescote.

Zaid negou que o cliente dele tivesse cometido qualquer ilícito e ainda comentou que o servidor é vítima da operação.

Com receio do cliente ser preso em alguma operação do Gaeco, Zaid entrou com um HC preventivo, mas foi negado pela Justiça.

Além de Tschá, outros servidores da Assembleia Legislativa também foram alvos desta segunda fase da Convescote.

Odenil Rodrigues de Almeida e Sued Luz são servidores do gabinete do primeiro-secretário da Assembleia Legislativa, deputado estadual Guilherme Maluf (PSDB).

Em nota divulgada à imprensa, Maluf disse que aguarda informações sobre os questionamentos e reitera que continua à disposição da Justiça para esclarecer qualquer dúvida sobre os contratos feitos pela Assembleia Legislativa com a Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público (Faespe) durante sua gestão como presidente da Casa.

Ainda segundo a nota de Maluf, os contratos permitiram a realização de diversas ações de modernização administrativa do Parlamento, incluindo a assessoria técnica aos trabalhos das Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs), compatibilização da legislação, auditoria de folha e protocolos de gerenciamento eletrônico dos processos em tramitação, entre outros trabalhos.

De acordo com o deputado, em dezembro de 2016, ainda na presidência da Casa, o deputado determinou a realização de auditoria interna para apurar supostas irregularidades na execução dos contratos.

Ainda segundo a nota, a Mesa Diretora também publicou no dia 22 deste mês a criação de um Processo Interno de Auditoria Especial para apurar o convênio sob investigação, com prazo de 120 dias para a realização dos levantamentos.

A Operação Convescote visa desarticular uma organização criminosa engendrada para saquear os cofres públicos, notadamente recursos públicos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, por intermédio da FAESP (Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual).

Além do crime de constituição de organização criminosa, também há indicativos da prática de peculato, lavagem de capitais e corrupção ativa.

Entre os alvos dos mandados estão servidores do Tribunal de Contas e da Assembleia Legislativa, bem como funcionários do Sicoob e Faesp.

PRIMEIRA FASE DA CONVESCOTE

A primeira fase da Operação Convescote, executada pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco), apurou desvios de dinheiro público em convênios celebrados entre a Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual (FAESP) e instituições públicas como o Tribunal de Contas do Estado (TCE), Assembleia Legislativa, Prefeitura de Rondonópolis e Secretaria de Estado de Infraestrutura, que superam R$ 70 milhões.

De acordo com o Gaeco, o esquema funcionava da seguinte maneira: instituições públicas firmavam convênios com a FAESP para prestação de serviços de apoio administrativo.

A Fundação, por sua vez, contratava empresas de fachadas para terceirização de tais serviços.

Ao final, os recursos obtidos eram divididos entre os envolvidos, sendo que o responsável pela empresa normalmente ficava com uma pequena porcentagem do montante recebido e o restante era dividido entre funcionários da fundação e servidores do TCE.

Até o momento, conforme o Gaeco, já foram identificadas 08 empresas irregulares que participaram do esquema.

No dia 20 de junho, terça-feira, durante a operação Convescote, foram cumpridos 11 mandados de prisão preventiva em Cuiabá, Várzea Grande e Cáceres, 16 mandados de busca e apreensão e 04 mandados de condução coercitiva.

Todos foram expedidos pela Vara Especializada do Crime Organizado da Capital.

Além do crime de constituição criminosa, também há indicativos da prática de peculato, lavagem de capitais e corrupção ativa.

TCE NEGA CRIMES

O Tribunal de Contas do Estado já emitiu nota pública a respeito da primeira fase da Operação Convescote.

O TCE disse a Operação Convescote, deflagrada pelo pelo Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado – Gaeco – não tem relação com a gestão conduzida na Corte, mas, sim, da apuração de um “convênio celebrado entre a Faespe e outro ente público”, diz trecho da nota.

O TCE diz que não fará “prejulgamento em relação ao envolvimento de servidores na investigação em curso, porquanto entende como natural e próprio da democracia a apuração de denúncias por parte dos órgãos de controle e da esfera judicial”.

Diz ainda trecho da nota, que a “instituição Tribunal de Contas está acima de qualquer eventual desvio de conduta praticado por seus membros ou seus servidores, devendo, cada um, responder por seus atos”. Com Assessoria do MPE.