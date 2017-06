Centro de Atendimento ao Turista busca sugestões para fomentar setor

GOIABEIRAS SHOPPING

DA REDAÇÃO

Pensando em Cuiabá dos 300 anos, a Prefeitura instalou no Shopping Goiabeiras um novo Centro de Atendimento ao Turista (CAT). A partir de agora, o turista ou mesmo as pessoas que moram em Cuiabá poderão contar com um espaço voltado ao turismo do Vale do Rio Cuiabá.

São nestes tipos comércios que circulam muitos turistas ou pessoas que estão a negócio na cidade e desejam conhecer melhor a Capital mato-grossense.

O CAT foi estruturado para fornecer informações aos visitantes sobre pontos turísticos, eventos, hotéis, além de esclarecer itens que podem auxiliar o turista no melhor aproveitamento durante a sua estadia em Cuiabá.

De acordo com Francisco Vuolo, secretário de Cultura, Esporte e Turismo, não há como pensar em turismo sem buscar parceiros na iniciativa privada.

“É preciso buscar os instrumentos para aproximar o poder público das ações da iniciativa privada. Entre os locais que se entende como potenciais de movimentação econômica e atividades turísticas está o shopping”, explicou o gestor.

“Ter um centro de atendimento dentro do shopping faz a aproximação do grande público que vem de fora e circula nele. Muitas vezes estas pessoas não têm a orientação necessária e nem alternativas de restaurantes, locais para fazer visitações e atrativos culturais. Pensando neste viés, o CAT no shopping vem a somar conosco. Aqui, teremos mais um mecanismo de atuação”, explicou o secretário.

O termo de cessão entre a Prefeitura e Shopping prevê o uso do espaço por um prazo quatro meses para divulgar a cidade. Nete período, será colocado um questionário à disposição do público visitante. Com o resultado desta consulta, a Secretaria pretende incrementar, corrigir e dispor de números para contribuir com políticas públicas para o setor turístico.

Segundo o secretario-adjunto de Tursimo, Marcus Fabricio, a parceria com o shopping é importante para o turismo local, tendo em vista que este tipo de espaço comercial recebe um grande fluxo de pessoas diariamente e reforça ainda mais a preocupação da gestão em todos os aspectos da cidade.

“É um grande avanço para o município poder disponibilizar este serviço. Sempre teremos um ou mais turismólogos preparados para passar todas as informações”, disse.

Conforme a gerente de marketing, Tassia Carvalho, a ideia de trazer a prefeitura para dentro do shopping era um desejo antigo.

“O prefeito Emanuel Pinheiro recebeu a instituição para apresentar o projeto ‘Viva Cuiabá, Viva’, que consiste na valorização do turismo e a cultura da capital. Desde que estivemos em reunião com o prefeito, vimos a oportunidade de estreitar os laços entre o shopping e a prefeitura pelo turismo.”

A cerimônia de inauguração atraiu algumas pessoas que circulavam no local, como o pastor Pedro Paulo de Barros acompanhado de sua família, que parou para conhecer o ambiente.

“Estou admirado com a iniciativa do prefeito e espero que possa dar resultados para o desenvolvimento da cidade e que as pessoas venham desfrutar o que a nossa capital pode oferecer”, observou o religioso.

O evento contou também com a presença da diretora financeira da Associação Brasileira de Agentes de Viagens (ABAV), Esther Grecco.

“Eu acho muito importante ter esse centro de atendimento aqui. O shopping é o primeiro lugar que a gente vai quando chega a uma cidade. É aqui que você começa a conhecer a cidade. Atualmente, a Secretaria de Turismo está fazendo um trabalho que até então não tínhamos visto, estão todos de parabéns”, ressaltou a diretora.