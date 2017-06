Crianças e adolescentes com neuropatia recebem uma nova Casa

LUTA PELA INSERÇÃO

A Prefeitura de Cuiabá e a Casas Caminho Redentor inauguraram na manhã da última quinta-feira (29.06) a Casa Cuiabana IV que irá acolher crianças e adolescentes neuropatas, com limitações físicas e cerebrais, em um novo lar estruturado e com aporte financeiro do município.

Serão repassados mensalmente pela Prefeitura de Cuiabá R$ 40 mil para manutenção da casa, assim como, em outras três casas lares que já estão sobre a responsabilidade municipal, assistidos pela Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Humano.

A Casa conta com 10 leitos que atende aos princípios e determinação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Para o prefeito Emanuel Pinheiro, a inauguração da Casa é resultado do envolvimento e sensibilidade da Prefeitura de Cuiabá, Ministério Público Estadual, Tribunal Justiça, Casas Caminho Redentor e sociedade civil organizada, que se unem, sobretudo, pela causa das crianças neuropatas.

“A cidade vive dos que vivem nela, já dizia o jornalista Alves de Oliveira. Quando digo e canto em versos o meu orgulho e empolgação em ser prefeito de Cuiabá é porque estou aqui fechando e consolidando um momento como esse, dando um passo à frente na construção de uma sociedade mais justa e humana. Aqui as instituições funcionam. O Judiciário tem feito um belíssimo trabalho no acolhimento das nossas crianças e adolescentes. Para promover assistência social e desenvolvimento humano não existem limites. Acredito que estamos investindo naquilo que é a base de uma sociedade, o ser humano. Espero atender a todos, sejam pessoas em situação de rua ou crianças abandonadas, neuropatas, idosos, violentados, desrespeitados, enfim a construção dessa sociedade tem que ser capitaneada pelo prefeito municipal, estando presente na vida delas e lutando pela sua inserção”, afirma Emanuel.

O município está cumprindo a responsabilidade estabelecida pelo Termo de ajustamento de conduta (TAC) e até dezembro deverá transferir as outras 12 crianças que ainda permanecem no Lar da Criança, para que o município fique toda a responsabilidade.

“É com muito prazer que estamos aqui hoje inaugurando essa Casa, essas crianças que virão para cá oriundas do Lar das Crianças, que é uma unidade de acolhimento bem antiga custeada pelo Governo do Estado e atendia em sua maioria crianças e adolescentes de Cuiabá e Várzea Grande, chegou a ter quase 200 crianças. Embora o trabalho do Lar fosse perfeito não atendia as determinações. Então há quatro anos, o Ministério Público, com o promotor Jose Antônio Borges, iniciou uma luta para implantação das casas lares em Cuiabá. Foi firmando um TAC e com isso já inauguramos três casas para crianças de zero a 12 anos com estrutura apropriada”, explica a juíza da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Cuiabá, Gleide Bispo Santos.

A administração da nova Casa será feita pela Ong Casas Caminhos Redentor, que executa um trabalho antigo, com 30 anos de experiência, cuidando de crianças que eram do lar e ficaram adultos. A parceira com o município será para manter a estrutura, como nas outras três casas, que já foram inauguradas.

“Estamos vivenciando uma situação adversa do que ao longo dos 30 anos vivenciávamos. Não tínhamos nenhum tipo de ajuda com o poder público e agora há um profundo envolvimento, é uma experiência nova para nós. Acreditamos ser um presente em comemoração aos nossos 30 anos que estamos devolvendo a sociedade civil que é acolher essas crianças nesse novo lar”, diz Soledade Amadeo, presidente das Casas Caminho Redentor.

De acordo com o secretário de Assistência Social de Cuiabá, Wilton Coelho, cabe ao município os repasses para a manutenção da Casa.

“Estabelecemos o convênio com a Ong Caminho Redentor para que essas crianças sejam assistidas, como já acontece nas outras três casas. Esse convênio é na ordem de 40 mil reais mensais”, disse.

Conforme o promotor de Defesa da Infância e Juventude de Cuiabá, José Antônio Borges, a Casa é fundamental e foi a mais difícil de ser construída porque são para crianças neuropatas.

“É uma Casa com arquitetura específica, exigida pela prestadora do serviço para o atendimento de home care. Até dezembro queremos transferir as outras 12 crianças que ainda permanecem no Lar da Criança, que necessitam ser institucionalizada. É um marco histórico para o município justamente pela gestão humanizada que o prefeito Emanuel Pinheiro está fazendo, sensibilizado pelas crianças que necessitam de proteção especial” concluiu o promotor.

As crianças presentearam simbolicamente as autoridades com a pintura de um quadro que registrava os pés e mãos de cada um deles.

Também estiveram na solenidade de entrega o secretário de Estado de Trabalho e Assistência Social, Max Russi, a superintendente do Lar da Criança, Marimar Michels, o vereador Orivaldo da Farmácia, e a secretária-adjunta de Assistência Social, Marlene Anchieta.