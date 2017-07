SEGUNDA FASE DA CONVESCOTE

DA REDAÇÃO

O Poder Judiciário de Mato Grosso divulgou a decisão da juíza da 7ª Vara Criminal, Selma Rosane Arruda, que determinou o cumprimento de 13 mandados de conduções coercitivas e de buscas e apreensões contra 13 pessoas alvos da segunda fase da Operação Convescote, deflagrada nesta sexta-feira (30), pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – Gaeco.

Entre os alvos do Gaeco estão servidores públicos do Tribunal de Contas, da Assembleia Legislativa, da Faesp (veja lista abaixo).

Entre os nomes, chama a atenção a presença do ex-comandante da Polícia Militar de Mato Grosso, Nerci Adriano Denardi, e do ex-secretário adjunto da Secopa, o auditor Allyson Sander Souza.

A Operação Convescote, desencadeada pelo Gaeco, visa desarticular uma organização criminosa engendrada para saquear os cofres públicos, notadamente recursos públicos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, por intermédio da FAESP (Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual).

Além do crime de constituição de organização criminosa, também há indicativos da prática de peculato, lavagem de capitais e corrupção ativa.

PRIMEIRA FASE DA CONVESCOTE

A primeira fase da Operação Convescote, executada pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco), apurou desvios de dinheiro público em convênios celebrados entre a Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual (FAESP) e instituições públicas como o Tribunal de Contas do Estado (TCE), Assembleia Legislativa, Prefeitura de Rondonópolis e Secretaria de Estado de Infraestrutura, que superam R$ 70 milhões.

De acordo com o Gaeco, o esquema funcionava da seguinte maneira: instituições públicas firmavam convênios com a FAESP para prestação de serviços de apoio administrativo.

A Fundação, por sua vez, contratava empresas de fachadas para terceirização de tais serviços.

Ao final, os recursos obtidos eram divididos entre os envolvidos, sendo que o responsável pela empresa normalmente ficava com uma pequena porcentagem do montante recebido e o restante era dividido entre funcionários da fundação e servidores do TCE.

Até o momento, conforme o Gaeco, já foram identificadas 08 empresas irregulares que participaram do esquema.

No dia 20 de junho, terça-feira, durante a operação Convescote, foram cumpridos 11 mandados de prisão preventiva em Cuiabá, Várzea Grande e Cáceres, 16 mandados de busca e apreensão e 04 mandados de condução coercitiva.

Todos foram expedidos pela Vara Especializada do Crime Organizado da Capital.

Além do crime de constituição criminosa, também há indicativos da prática de peculato, lavagem de capitais e corrupção ativa.