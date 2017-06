MPE promove Workshop sobre investigação na área da improbidade administrativa

CUIABÁ

DA REDAÇÃO

Quarenta e oito pessoas, entre promotores de Justiça e servidores do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, participaram nesta quinta e sexta-feira (29 e 30), da segunda turma do workshop sobre investigação na área da improbidade administrativa promovido pelo Ministério Público Estadual.

A qualificação foi ministrada pelo promotor de Justiça Marcos Brant Gambier Costa, que atua em Barra do Garças.

Durante o evento, foram debatidos aspectos conceituais dos atos de improbidade administrativa caracterizadores de fraude em licitações e contratos administrativos, abrangendo práticas de direcionamento de procedimento licitatório, superfaturamento de preços de produtos e serviços, execução de contratos, realização da despesa pública e prestação de contas.

O conteúdo programático foi definido com base no trabalho de investigação do MP realizado na prefeitura de Barra do Garças, que tinha na sua folha de pagamento uma série de funcionários fantasmas, que lesavam o erário, já que desempenhavam outras atividades fora da prefeitura, mas recebiam do executivo municipal.

“O plano de trabalho tem como objetivo tratar da complexa atividade de investigação da prática de atos de improbidade administrativa, apresentando instrumentos de investigação e mecanismos de formação da prova, num cenário de dificuldades e limitações, sugerindo diligências investigativas e roteiro de condução de procedimentos a cargo do Promotor de Justiça na tutela do Patrimônio Público, abrangendo os aspectos legais, jurisprudenciais e práticos”, resumiu o promotor de Justiça que ministrou a qualificação.