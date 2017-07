MANIFESTAÇÕES

Um Mato Grosso, a maioria dos serviços públicos foi suspensa nesta sexta-feira (30), dia de paralisação geral em todo o país.

Em Cuiabá e Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, apenas 50% da frota do transporte coletivo está circulando.

No começo do dia, manifestantes ligados ao Movimento Sem-Terra (MST) bloquearam dois trechos da BR-364, no km 470 e km 268, em Jangada e Jaciara, a 82 km e 148 km de Cuiabá.

O protesto do MST foi convocado pela direção nacional do movimento.

Professores das redes municipal e estadual e da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) aderiram à paralisação.

Por causa disso, as aulas foram suspensas.

Os bancários também não vão atender ao público ao longo do dia, assim como os servidores do Departamento de Trânsito de Mato Grosso (Detran).

Os atos fazem parte das manifestações convocadas por centrais sindicais, que se posicionam contra as reformas previdenciária e trabalhista.

Entre as reivindicações, também está a saída do presidente Michel Temer.

De acordo com a concessionária que administra a rodovia, 40 manifestantes ligados ao MST interditaram desde as 6h46 [horário de Mato Grosso] os dois sentidos o km 470 da BR-364, em Jangada.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o trecho foi liberado às 10h. Nesse trecho o congestionamento é de 5 km.

O segundo bloqueio ocorreu nos dois sentidos do km 268 da BR-364, em Jaciara. Nesse local o congestionamento começou às 7h20.

Os manifestantes não se posicionaram sobre o número de participantes. O protesto foi encerrado às 10h, conforme informado pela PRF.

Tangará da Serra

Também houve bloqueio do MST na MT-358, Serra Tapirapuã, em Tangará da Serra, a 242 km de Cuiabá.

O bloqueio começou às 7h e terminou às 9h15. Não há informações do número de manifestantes.

Barra do Garças e Pontal do Araguaia

Integrantes do Movimento Luta pela Terra (MLT) e do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público (Sintep), em Barra do Garças e Pontal do Araguaia, a 516 km e 518 km de Cuiabá, realizaram um protesto na manhã desta sexta-feira, em Barra do Garças, contra a reforma da trabalhista.

Eles se reuniram na sede do Sintep, subiram a rua Goiás e percorreram a Avenida Ministro João Alberto, com carro de som, faixas, bandeiras e entregando panfletos aos motoristas. Os manifestantes foram até as pontes dos rios Garças e Araguaia e interditaram o trânsito por 25 minutos.

De acordo com a organização, cerca de 800 pessoas participaram do protesto, que foi pacífico. Já a Polícia Militar, que acompanhou a manifestação, afirma que foram aproximadamente 200 pessoas.

Aulas suspensas

A mobilização também foi seguida por professores e servidores da rede estadual e municipal de educação em Mato Grosso. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (Sintep/MT), a paralisação atinge 80% da rede estadual e 85% da rede municipal.

Mato Grosso tem mais de 400 mil alunos na rede estadual nas 757 escolas. São 40 mil trabalhadores, sendo que 22 mil são professores. Em Cuiabá são 50 mil crianças atendidas nas escolas e creches, com 16 mil trabalhadores.

Os professores e servidores devem participar de um ato público no período da tarde, em Cuiabá.

UFMT

Professores, estudantes e técnicos administrativos da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) fazem uma concentração na guarita da UFMT, em Cuiabá.

Eles são contra a terceirização e a reforma da previdência. Segundo a Associação dos Docentes da UFMT (Adufmat), o movimento de estudantes na universidade foi baixo. No entanto, não foi divulgado o número de professores que aderiu ao movimento.

Um grupo de manifestantes levou cartazes com frases de protestos, principalmente contra o presidente Michel Temer. Alguns usaram máscaras de políticos que se manifestaram a favor da reforma da previdência.

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran/MT) informou que não haverá atendimento ao público na sede de Cuiabá e nem nas unidades do estado. A decisão, segundo o departamento, foi firmada pelos servidores do órgão e Sindicato dos Servidores do Detran-MT (Sinetran/MT).

O atendimento ao público ocorrerá normalmente a partir na segunda-feira (3), do meio-dia às 18h.

Bancos

O Sindicato dos Bancários de Mato Grosso (Seeb/MT), informou que as agências bancárias públicas e privadas ficarão fechadas por 24h. Apenas os caixas de autoatendimento vão funcionar.

A participação na greve foi decidida em assembleia realizada no dia 23 de junho.

O protesto nacional é contra as reformas trabalhista, previdenciária e a terceirização que tramitam no Congresso Nacional, conforme orientação do Comando Nacional da Confederação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT).

A categoria bancária também protesta contra a privatização dos bancos públicos.

Os bancários devem participar de um protesto na Praça Ipiranga, no período da tarde, em Cuiabá.

Justiça

De acordo com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), os servidores não aderiram à paralisação e o expediente no órgão e no Fórum de Cuiabá não foi afetado.

Correios

Parte dos funcionários dos Correios aderiu à paralisação. De acordo com presidente do sindicato que representa a categoria, Edmar Santos Leite, a maior adesão foi dos servidores que atuam nos centros de distribuição de correspondências. O atendimento nas agências dos Correios, porém, não foi afetado.

“Estamos concentrados e vamos participar das atividades convocadas para o dia de hoje”, afirmou Edmar, presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios de Mato Grosso (Sintect).

Eles também são contra a terceirização e a reforma da previdência. O número de funcionários que aderiram à paralisação, no entanto, não foi informado.

Polícia Civil

A orientação do sindicatos dos delegados, escrivães e investigadores da Polícia Civil em Mato Grosso é para que os servidores não paralisarem as atividades nesta sexta-feira (30).

De acordo com o presidente dos Delegados de Polícia de Mato Grosso (Sindepo), Wagner Bassi, o atendimentos nas delegacias não deve haver alteração.

Médicos

O Sindicato dos Médicos de Mato Grosso (Sindmed-MT) aderiu à paralisação e parte dos profissionais da saúde deixaram de atender nas unidades nesta sexta-feira (30).

De acordo com a presidente do sindicato, Eliana Siqueira, cerca de 50% das unidades continuam abertas para atender a população.

Unemat

Com a paralisação, as aulas nos 13 campi da Universidade de Mato Grosso (Unemat) foram suspensas. De acordo com a assessoria da universidade, cerca de 22 mil alunos não tiveram aulas nesta sexta-feira (30).

Transporte coletivo

Durante a paralisação geral, 50% da frota de ônibus circula por Cuiabá, de acordo com a Associação Mato-grossense dos Transportes Urbanos (MTU).

A categoria aderiu à paralisação e deve participar dos atos convocados para o dia.