PM prende quatro suspeitos e recupera produtos roubados da casa de vereador

A Polícia Militar prendeu um adulto e três adolescentes, ambos de 17 anos, apontados como integrantes do bando que rendeu a família do vereador Ricardo Caldeira Rezende para assaltar a casa dele, no município de Colíder.

As prisões ocorreram na noite desta quinta-feira (29.06), durante diligências em dois bairros.

R.G.F., de 20 anos, foi um dos primeiros identificados e presos.

O assalto havia acontecido na noite de terça-feira (27.06).

Na casa de R., no bairro Celídio Marques, foram apreendidos um aparelho de som e jogos eletrônicos roubados do vereador.

Ele e dois adolescentes foram presos no local.

Lá também estavam outros menores que conseguiram fugir.

G.F.S., 17, mesmo detido, continuou resistindo à prisão e durante a revista pessoal entrou em luta corporal com um dos policiais, sendo contido com uso de força moderada, conforme relato no BO.

Em uma segunda residência, no bairro ‘Zé Luciano’, a equipe apreendeu a maior parte das mercadorias roubadas: 13 relógios de pulso, mais de 10 frascos de perfumes, garrafas de uísque, celulares, tablet, quatro espingardas, munições, entre outros.

O casal que mora na casa, apontado como receptador, conseguiu fugir.

Também fugiu outro menor suspeito de participação no roubo.

Os quatro detidos foram entregues na delegacia de Polícia de Colíder juntamente com todos os objetos recuperados.