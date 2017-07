Polícia apreende dispositivo de trava e alarme de veículos usados por bandidos

DISPOSITIVO CHAMADO DE "POKÉMON"

A Polícia Civil de Várzea Grande, apreendeu um dispositivo que bloqueia sistema de trava e alarme de veículos.

O aparelho de controle remoto era usado pelos bandidos para roubar veículos ou os pertences deixado pelos motoristas.

O mecanismo, conhecido como “Pokémon”, foi encontrado nesta sexta-feira (30), em uma casa, no bairro Renascer, em Cuiabá.

No local também foram apreendidos uma arma de fogo e objetos de origem ilícitas.

O morador da casa, S.R.P., foi autuado em flagrante por receptação e porte de arma de uso permitido, juntamente com R.S.S., que responderá por receptação e direção perigosa.

A prisão dos dois decorreu de investigação do furto de objetos (ultrabook, carregador, teclado e HD externo, com várias informações pessoal e funcional), que estavam no porta-malas de um veículo, estacionado nas dependências do supermercado Extra, na Av. Couto Magalhães.

A vítima contou que e ao retornar tentou destravar o carro, quando percebeu que estava aberto, pois o automóvel não teria acendido a luz e soado o som de costume.

Durante, as investigações, em análise as imagens das câmeras de segurança, os policiais observaram que os assaltantes estavam em um veículo Honda Fit, preto, registrado em nome de uma pessoa, que declarou ter vendido o veículo para uma pessoa que trabalha como corretor na região conhecida por Pedra, no Porto, em Cuiabá.

Em diligências, o corretor foi identificado e este informou aos policiais que já tinha comercializado o carro para S.R.P., com registro de procuração pública, que foi confirmada no cartório do Sexto Oficio.