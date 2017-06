Prefeito destaca importância de manter a festa de São Benedito

FESTA CULTURAL

DA REDAÇÃO

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, prestigiou na noite de ontem (29) a tradicional Festa de São Benedito.

As festividades, que se estendem até o dia 2 próximo, contam com uma programação religiosa, apresentações culturais, shows e feira gastronômica com pratos típicos.

A expectativa é que cerca de 100 mil fiéis movimentem a festa este ano, que consta no calendário oficial da cidade, com a prospecção de atrair turistas, durante o período.

Por conta do aumento de público, tornou-se necessário buscar o apoio da Prefeitura de Cuiabá.

Para Emanuel Pinheiro, o envolvimento do Poder Público com os festeiros e com toda organização se faz necessária por se tratar da maior expressão de crença e fé, inspirada em um ideal de humanização. “Como um bom cuiabano estou prestigiando a maior festa popular da nossa capital, a mais tradicional, eleita pelo povo. A festa demostra a devoção e fé cristã da família cuiabana e ajudamos na organização, prezando pela segurança desse espírito festivo que une a população. Como prefeito tenho que dizer do meu orgulho em estar aqui nessa festa maravilhosa que é simplesmente o retrato da alma e alegria cuiabana”, destacou Pinheiro.

O apoio da Prefeitura de Cuiabá contribuiu na estrutura do evento com palco, som e luz, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo.

Por conta da grande movimentação, intervenções no trânsito estão sendo feitas pela Secretaria de Mobilidade Urbana, além da limpeza no local.

O rei da festa, Gabriel Guedes explica que sem esse aparato não seria possível realizar o evento. “Sem o apoio da Prefeitura não teríamos a festa este ano, que nos deu suporte para podermos realizar o evento de uma forma mais moderna. Estamos mantendo a tradição na programação, mas com a modernização na estrutura para atendermos os devotos. Agradeço ao prefeito por essa parceria”, disse o rei. Também participaram da festa o vice-prefeito, Niuan Ribeiro, o secretário-adjunto de Cultura, Junior Leite, os vereadores Demilson Nogueira e Luís Claudio.

Programação

Na sexta-feira (30), às 19h30, o show cultural começa com apresentação do espetáculo de dança “São Benedito – Flor de Laranjeira”, pelo Ballet Caroline.

A partir das 20h15, o show fica por conta de Nei Aroeira e Grupo Carapulsa. A programação do dia será finalizada com a dupla sertaneja Johnatan e Adan.

No sábado (01), a partir das 18 horas, será a vez do “rei do rasqueado”, o cantor e compositor cuiabano Roberto Lucialdo. A programação prossegue com o grupo de siriri Flor Atalaia, seguido de samba com A bossa e as novas, e a dupla Júnior e Nando.

Domingo (02), a agenda cultural terá muito rasqueado cuiabano e como não poderia ser diferente, a programação musical começa às 19h30 com o trio Pescuma, Henrique e Claudinho e será encerrada com o cantor e compositor João Eloy e convidados.

Todos os dias, às 4h00, tem alvorada seguida da missa às 5h00. No domingo, a procissão acontece às 17h00.