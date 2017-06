Sine leva apoio para trabalhadores com deficiência

APOIO PSICOSSOCIAL

O Sistema Nacional de Emprego (Sine-Matriz), em Cuiabá, é parceiro da 3ª Edição da Feira da Empregabilidade realizada pela Universidade de Cuiabá (Unic), nesta sexta-feira (30.07).

Duas equipes do Sine Matriz trabalharão no evento, em atendimento psicossocial para intermediar as vagas de emprego das pessoas com deficiência (PCD) e solicitar o seguro desemprego para o público geral.

O Feirão realizado pela Unic apresenta mais de 1.100 vagas de empregos e estágio, sendo 60 vagas para pessoas com deficiência, ofertadas por mais de 20 empresas de Cuiabá e região.

O evento e os serviços são gratuitos e acontecem por ordem de chegada. Os interessados devem comparecer à unidade da Unic Beira Rio entre 13h30 e 18h.

O atendimento ao público PCD será realizado por uma assistente social e uma psicóloga do Sine e estagiárias de cursos afins da Unic.

Já a solicitação do auxílio será realizada por servidores do Sine. Os trabalhadores que estiverem no local poderão consultar a situação do crédito no SPC e Serasa com ajuda da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).