Seduc realiza avaliação e capacitação de gestores em todo Estado

AVALIA-MT

A Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc) montou uma força-tarefa multidisciplinar e realiza encontros, capacitações e avaliações com gestores escolares de todas as regiões de Mato Grosso.

Além de discutir as melhores estratégias para o desenvolvimento da educação estadual, diretores, secretários, assessores pedagógicos e coordenadores sanam dúvidas administrativas para melhorar a gestão escolar.

Entre os dias 20 de junho e 12 de julho, a Secretaria Adjunta de Gestão Educacional e Inovação da Seduc visita todas as regiões do Estado.

Durante as visitas, a Seduc realiza dois eventos simultâneos: o Encontro com os Gestores, para debater estratégias para o desenvolvimento da Educação estadual e potencializar as ações do Programa Pró-Escolas; e inicia o módulo 1 do Avalia MT, com o diagnóstico das unidades, análise da aplicação dos projetos político-pedagógicos, ambiente educativo, prática pedagógica, formação, condição de trabalho, ambiente físico escolar, acesso, compreensão e uso dos indicadores de avaliação.

Conforme a secretária adjunta de Gestão Educacional e Inovação, Marioneide Angélica Kliemaschewsk, o principal objetivo da iniciativa é realizar uma formação completa, com o debate da escola real e um planejamento que contemple as particularidades das unidades, mas mantenha consonância com a Secretaria.

Os encontros são divididos em três etapas: Pró-Escolas; Avalia-MT; e Gestão Escolar.

“Verificamos o desenvolvimento dos processos e também o andamento dos projetos no âmbito do Pró-Escolas, mas, o mais importante, podemos ouvir os educadores e conversar abertamente sobre os desafios e as necessidades de cada região”, afirmou.

Segundo Marioneide, a Seduc tem como principal meta a melhoria do ensino em Mato Grosso, bem como a redução da evasão escolar.

“Por conta disso, buscamos o fortalecimento da relação escola-Seduc, garantindo a construção de PPPs com foco na melhoria dos resultados pedagógicos”, concluiu.

Até o momento, a Seduc já realizou encontros nos polos de Cuiabá, Várzea Grande, Barra do Garças, Rondonópolis, Confresa, Tangará e Diamantino.

Entre os dias 29 de junho e 1º de julho, será a vez do polo de São Felix do Araguaia. A região de Alta Floresta receberá o evento durante os dias 10, 11 e 12 de julho.

Pró-Escolas

Tanto o Avalia MT, quanto os encontros com gestores, fazem parte do Pró-Escolas, no eixo Ensino. O programa, que é considerado o maior da história da educação estadual, busca a melhoria do ensino e a redução da evasão escolar em Mato Grosso.

Para isso, serão investidos, em dois anos, mais de R$ 360 milhões em estrutura, ensino, inovação e esporte nas escolas.