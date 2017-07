Municípios têm prazo para atualizar sistema de saúde do Bolsa Família

ATÉ O DIA 7 DE JULHO

DA REDAÇÃO

O prazo para registro das informações do acompanhamento de saúde do Programa Bolsa Família (PBF), referente à 1ª vigência de 2017, foi prorrogado até o dia 07 de julho de 2017, devido à baixa cobertura de famílias acompanhadas.

O link para a inserção dos dados no Sistema de Gestão do PBF na Saúde (BFA) pode ser acessado aqui. Para esta vigência, há 11.088.744 famílias beneficiárias com perfil saúde para acompanhar.

Os dados parciais, referentes ao dia 23 de junho de 2017, de acompanhamento e registro no Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na Saúde registram 6.721.125 famílias já acompanhadas, o que corresponde a 60,61% de cobertura.

Até o momento, foram localizadas 370.243 gestantes, sendo 79,59% da estimativa de gestantes, que é de 465.160.

Sendo assim, verifica-se a necessidade de intensificar a identificação de gestantes do PBF pelos serviços de saúde municipais com o objetivo de possibilitar a concessão do Benefício Variável à Gestante (BVG).

A Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição, do Ministério da Saúde, solicitou dos gestores o apoio na mobilização dos profissionais de saúde da atenção básica para registro do acompanhamento das condicionalidades de saúde das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família.