NeoAssist lança vídeo sobre a importância do bom atendimento

Você sabia que hoje apenas 7% das pessoas que acessam o site do Reclame Aqui fazem alguma interação ou reclamação? Com isso, é possível perceber que os outros 93% dos consumidores entram no site apenas para consultar a reputação de uma marca.

E isso tem sido cada vez mais comum.

Afinal, com o avanço da tecnologia e a chegada do consumidor 3.0, cada vez mais conectado e com o poder de decisão em mãos, é impossível negar que a sua empresa não anda sendo espionada por esse público.

“Atender bem faz com que automaticamente o meu cliente esteja satisfeito. Isso é bom porque um cliente satisfeito volta a comprar com você”, pontua Lucas Tojo, especialista em relacionamento com cliente da NeoAssist.

O especialista frisa ainda que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, atendimento não é simplesmente o setor de contact center de uma empresa, mas sim toda e qualquer estrutura que se relacione com o cliente.

