O secretário de Segurança Pública de Mato Grosso, Rogers Jarbas, elogiou os dois policiais militares que conduziram a ocorrência envolvendo o promotor de Justiça, Fábio Camilo da Silva, que acabou sendo detido e algemado após desacatar os dois PMs.

Em entrevista ao Mato Grosso Mais, na manhã desta segunda-feira (3), durante evento do Corpo de Bombeiros, na Arena Pantanal, em Cuiabá, Rogers disse que os policiais militares “foram extremamente profissionais, esse é o papel do policial militar. Independente da crise, do acontecimento”.

O promotor de Justiça, Fábio Camilo da Silva, está internado no Hospital Regional de Sinop, após ter ferimentos ao ter quebrado uma porta de vidro da TV Migrantes, afiliada do SBT, em Guarantã do Norte, neste domingo (2).

O Ministério Público do Estado, por meio de nota, disse que lamenta profundamente a situação ocorrida em Guarantã do Norte e assegura que todas as providências estão sendo tomadas para apuração da conduta do promotor de Justiça substituto e adoção das medidas disciplinares cabíveis.

Vários vídeos foram feitos e mostraram a ocorrência envolvendo os policiais e o promotor.