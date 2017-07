Seges realiza operação tapa-buracos em estacionamento

REVITALIZAÇÃO

DA REDAÇÃO

Com o objetivo de oferecer melhores condições de trafegabilidade para os frequentadores do Centro Político Administrativo e Assembleia Legislativa (ALMT), a Secretaria de Estado de Gestão (Seges-MT) realizou uma operação tapa-buracos no estacionamento localizado na Avenida André Maggi.

A ação foi promovida em parceria com as Secretarias de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh-MT) e de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT), neste final de semana.

A medida visa melhorar as condições do estacionamento que, tanto durante a semana como nos finais de semana, é muito frequentado por servidores e visitantes do CPA, além do público que frequenta o Parque das Águas.

Os trabalhos foram coordenados pela Seges, por meio da Secretaria Adjunta de Patrimônio e Serviços e executados pelos reeducandos do Centro de Ressocialização de Cuiabá (CRC).

Já a Sinfra forneceu o material para a execução das obras.

Também visando melhorar a qualidade do asfalto e de iluminação do CPA, em março deste ano, a Seges coordenou operação tapa-buracos no estacionamento do Palácio Paiaguás e nas ruas do bairro, além da troca de lâmpadas nos postes de diversas ruas e estacionamentos.