Suinocultores de Tapurah investem na produção de bioenergia

O secretário-chefe da Casa Civil, José Adolpho Vieira, participou no fim de semana da inauguração da Usina Termoelétrica de Bioenergia na fazenda Seis Amigos, no município de Tapurah (a 445 km de Cuiabá).

José Adolpho destacou a importância da iniciativa dos produtores com a construção do sistema inovador de geração de energia elétrica por meio dos resíduos suínos. “Esse é o país que apoiamos e esse é o Mato Grosso que queremos”, ressaltou.

A inauguração da termoelétrica integra as comemorações do 29º aniversário de Tapurah celebrado nesta terça-feira (04.07). A cidade, considerada a “Capital Mato-grossense da Suinocultura”, de acordo com prefeito Iraldo Ebertz, produz mais de 800 mil leitões por ano.

Acompanhado pelos deputados estaduais Dilmar Dal Bosco e Oscar Bezerra, pelo deputado federal Nilson Leitão, pelo presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), Neurilan Fraga, e diversos prefeitos da região, José Adolpho conheceu o funcionamento da termoelétrica.

A usina possui um sistema de tratamento dos dejetos dos animais que são depositados em 18 biodigestores.

O biogás está interligado por 8 km de gasodutos e chega até duas caldeiras onde é queimado e transformado em vapor, um processo que movimenta a turbina e é transformado em energia elétrica.

O abastecimento é feito por meio de uma rede de distribuidora que atende toda a propriedade.