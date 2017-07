ÀS 8H30

DA REDAÇÃO

O governador Pedro Taques (PSDB) e o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), se reúnem amanhã, às 8h30, no Palácio Paiaguás.

Entre os assuntos da reunião deve estar o repasse de R$ 82 milhões para o pronto-socorro de Cuiabá.

Em seguida, Taques segue para Brasília. Entre as agendas já confirmadas está a Cerimônia de imposição da Ordem do Mérito da Defesa, no Salão Nobre do Ministério da Defesa.