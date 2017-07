TRE firma parceria com TV para veicular programa Cidadania em Debate

TV ASSEMBLEIA

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, desembargador Márcio Vidal, e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Eduardo Botelho, assinaram Termo de Cooperação Técnica nesta segunda-feira (03/07) para a veiculação do programa “Cidadania em Debate”, na TV Assembleia.

O programa será produzido pela Assessoria de Comunicação do TRE-MT, com o apoio técnico da TV Assembleia.

O presidente do TRE-MT, desembargador Márcio Vidal, explicou que o Cidadania em Debate será regido pela impessoalidade, com discussão de temas de interesse da sociedade.

Entre os assuntos abordados pelo Cidadania em Debate estarão o combate à corrupção, organização dos partidos políticos, direitos e deveres dos cidadãos, financiamento de campanhas eleitorais, reforma eleitoral para 2018, controle social sobre agentes públicos e outros.

“Vamos discutir os diversos problemas que afligem a todos nós. O destinatário é sempre o cidadão eleitor. Esta parceria é mais uma ação do TRE no sentido cumprir a missão de estabelecer uma interface com o cidadão. E fazemos isso por meio da imprensa, que desempenha papel de extrema importância social. Também restamos realizando audiências públicas da cidadania em diversos municípios, além de outros projetos voltados para essa finalidade”, disse o desembargador Márcio Vidal.

O desembargador Márcio Vidal agradeceu a parceria com a Assembleia Legislativa. “Encontramos as portas abertas desta Casa Legislativa para compartilhar o objetivo de abrir um diálogo com a sociedade. Somos gratos por isso e pela disposição da equipe técnica da TV Assembleia em nos auxiliar nesta missão”.

O deputado José Eduardo Botelho disse que a Assembleia Legislativa estará sempre de portas abertas para projetos de interesse social. “Estamos muito felizes por participar deste projeto. Precisamos, a cada dia, promover discussões que promovam reflexão na sociedade”.

O programa Cidadania em Debate terá duração de 45 minutos, com três blocos de 15 minutos.

Uma versão inédita será gravada a cada quinzena, com sete reprises semanais, na grade de programação da TV Assembleia.

O programa também será postado nas páginas sociais (YouTube) da TV Assembleia e do TRE-MT.

A TV Assembleia é veiculada por meio do canal aberto número 30.2.