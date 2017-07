Valtenir Pereira emite nota e anuncia destituição dos 132 diretórios do PSB em Mato Grosso

GASOLINA NO FOGO

DA REDAÇÃO

A Executiva Regional do Partido Socialista Brasileiro de Mato Grosso, respaldada pelo Estatuto do PSB, decidiu inabilitar temporariamente as Comissões Provisórias nos municípios mato-grossenses, com o objetivo de garantir a unidade partidária, o respeito às normas estatutárias e a sintonia com as ruas.

A Direção Estadual de Mato Grosso informa que designará novas Comissões no município até o dia 31 de julho de 2017, após amplo diálogo com as bases, movimentos sociais e lideranças, para definir a gestão partidária diante do novo reposicionamento do PSB em nível nacional.”

Direção Estadual do PSB de Mato Grosso