30 escolas municipais participaram de projeto de uso de energia

O projeto educativo “Nossa Energia” teve suas atividades encerradas na ultima sexta-feira (30), no auditório da sede da rede Energisa, localizada no Bairro Bandeirantes.

A iniciativa trata-se de um trabalho conjunto entre equipe da Coordenadoria de Programas e Projetos, da Secretaria Municipal de Educação (SME) e da rede Energisa, cujo foco é o combate ao desperdício de energia elétrica.

Ao longo de três anos de atividades, o projeto capacitou professores e educadores de mais de 30 escolas municipais, para que sejam multiplicadores de conceitos de preservação ambiental e economia familiar, para estudantes e suas famílias.

Para o diretor Administrativo e de Patrimonio, Pedro Scozziero de Arruda, é importante inserir ensinamentos relacionados ao não desperdício para as crianças desde cedo, pois assim elas mesmas serão multiplicadoras de conhecimento. “Quando a criança aprende algo novo sobre energia, de um jeito dinâmico, ela logo vai para casa e já quer ensinar a novidade para sua família e aplicar o que aprendeu. E, para nós da Secretaria, é muito importante que elas vivenciem tudo que se aprendem na escola. Elas são o futuro da sociedade”, explicou.

Durante as atividades, três unidades móveis eram disponibilizadas para se deslocar até as escolar. Elas eram espécies de laboratórios itinerantes, equipados com material multimídia, filmes e material para testes e oficinas científicas.

Os articuladores das unidades móveis da Energisa também realizavam palestras para pais e comunidade escolar, além de entregar kits educativos, com material aprovado pelo Ministério da Educação (MEC), que seriam doados para a biblioteca de cada escola visitada.

Os professores multiplicadores elegiam turmas para estudar seu consumo de energia em casa, nos três meses anteriores ao curso e nos três seguintes, para fazer análise sobre a eficiência dos conteúdos abordados com as crianças em sala de aula.

O curso recebido por eles teve carga horária de 50h – com certificação – divididas em 10 horas de pesquisa orientada, 20 horas de atividade de educação ambiental com os estudantes, 10 horas de diagnóstico sobre o consumo de energia no lar e com os estudantes em sua casa, 5 horas de avaliação dos resultados diagnosticados e mais 5 horas de relatório contendo diagnóstico e plano de aula.

Para o analista de Gestão de Administrativa da Energisa Mato Grosso e gerente do projeto Nossa Energia, Alex Fabiano Souza Silva, o trabalho foi inovador e envolveu a todos com foco na educação com uma visão para o futuro. “O evento que celebramos hoje com certeza vai deixar uma marca em todas as pessoas que participaram e foram atendidas pelo projeto, principalmente os professores capacitados que hoje estão aqui recebendo um certificado de multiplicador da informação do uso eficiente de energia elétrica”, destaca.