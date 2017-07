OPERAÇÃO SODOMA III

O ex-secretário da Casa Civil de Mato Grosso, Pedro Nadaf, foi ouvido na tarde desta terça-feira (4), em decorrência da ação penal da Operação Sodoma III, que é o desvio de dinheiro público realizado através de uma das três desapropriações milionárias supostamente pagas pelo governo Silval Barbosa (PMDB) durante o ano de 2014.

VEJA ABAIXO O DEPOIMENTO COMPLETO DADO POR PEDRO NADAF

Nadaf fez delação premiada junto ao Ministério Público do Estado e comentou que na ação desta terça-feira (4), não apresentou nenhum documento sobre os fatos por ele narrados.

Nadaf confirmou que o pagamento da desapropriação do imóvel conhecido por Jardim Liberdade, localizado nas imediações do Bairro Osmar Cabral, no valor total de R$ 31.715.000,00 à empresa Santorini Empreendimentos Imobiliários Ltda, proprietária do imóvel, se deu pelo propósito específico de desviar dinheiro público do Estado de Mato Grosso em benefício da organização criminosa liderada pelo ex-governador Silval Barbosa (PMDB).

Segundo Nadaf, a empresa sabia que teria de devolver 50% do valor da compra, ou seja, R$ 15.857.000,00 retornaram via empresa SF Assessoria e Organização de Eventos, de propriedade de Filinto Muller em prol do grupo criminoso.

O ex-secretário disse que R$ 10 milhões foram levados para Silval Barbosa (PMDB) para pagar Valdir Piran, já que o ex-governador tinha uma dívida de campanha com o empresário.

Os outros R$ 4,3 milhões foram distribuídos entre os integrantes da quadrilha. Nadaf disse que ficou com R$ 500 mil desse valor.

Pedro Nadaf disse que ficava com o dinheiro de todos os ilícitos praticados pela organização criminosa e que fazia o pagamento a pedidos de Silval Barbosa e a distribuição da propina para os membros do grupo.

Como o dinheiro vinha de várias frentes da organização, Nadaf não soube explicar com que dinheiro fazia determinado pagamento ou a distribuição da propina.

Ele revelou que era uma espécie de coordenador do grupo, tendo acima o ex-governador Silval Barbosa (PMDB), supostamente acusado pelo Ministério Público como líder da organização.