Homem que engravidou a própria filha é preso

FORAGIDO Á 4 ANOS

DA REDAÇÃO

Policiais de Pontes e Lacerda, cumpriu mandado de prisão preventiva nesta segunda-feira (03.07), contra um homem acusado de estupro de vulnerável, praticado contra a própria filha, que estava foragido há 4 anos.

A.F.L, de 48 anos, é acusado de abusar da filha, desde os 09 anos de idade, a garota que na ocasião da denúncia, em 2013, já estava com 17 anos, e havia engravidado do pai e teve uma filha.

Segundo informações levantadas, a conduta do acusado se deu em varias cidade de Mato Grosso do Sul e a denuncia feita no município de Rio Verde de Mato Grosso (MS), pela adolescente, que procurou o Conselho Tutelar, depois que engravidou do pai.

Depois de denunciado o suspeito veio para Mato Grosso, indo morar em Pontes e Lacerda, onde seus pais vivem, na cidade trabalhava como picolézeiro.

Conforme a Delegacia de Pontes e Lacerda, recentemente a unidade recebeu uma carta precatória de Mato Grosso Sul dando conta que o suspeito estaria residindo na localidade, pedindo a colaboração dos policiais para localização do foragido.

Os policiais iniciaram pesquisa, descobrindo que os pais do suspeito morava em Pontes e Lacerda, mas sua prisão se deu em outro endereço, descoberto nas diligências da equipe do Núcleo de Inteligência, que deu cumprimento ao mandado.