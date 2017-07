PM prende homem condenado a 10 anos de prisão por latrocínio

SE DEU MAL

DA REDAÇÃO

L.A.S.S., de 35 anos, foi preso no final da tarde desta segunda-feira(03.07), que se encontrava com mandado de prisão em aberto.

A prisão ocorreu no bairro São Luiz, quando uma guarnição da PM fazia rondas pela Rua Dorgival Faria e recebeu informações sobre a presença de um homem que poderia estar com prisão decretada.

Com a checagem do nome L.A. acabou confirmando a denúncia, apontado mandado expedido em 21 de junho deste ano pela 3ª Vara Criminal de Cáceres, em razão do descumprimento das regras do regime semiaberto.

Conforme o despacho, ele fugiu da unidade prisional onde deveria cumprir a pena.

A ação judicial aponta ainda condenação de 10 anos de reclusão por tentativa de latrocínio (artigo 157), crime ocorrido em julho de 2013, em Cáceres, sendo preso em flagrante delito.