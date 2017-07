POLÊMICA NA SODOMA

MATO GROSSO MAIS

O advogado do ex-procurador do Estado, Francisco Gomes de Andrade Lima Filho, vulgo Chico Lima, disse que o seu cliente está sendo prejudicado na ação penal decorrente da Operação Sodoma III, em virtude do réu, o ex-secretário Pedro Nadaf, ter feito colaboração premiada junto ao Ministério Público Federal (MPF).

João Cunha comentou que a defesa não pode aprofundar nos questionamentos durante o depoimento, porque alguns temas figuram em sigilo por causa da delação feita por Nadaf junto ao MPF.

Nesta segunda-feira (3), a juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Selma Rosane Arruda, deu a informação de que o Supremo Tribunal Federal homologou a delação do ex-secretário, que deve ter citado autoridades políticas com foro em Brasília em supostos crimes ocorridos no período que ele atuou no Governo.

De acordo com o depoimento de Pedro Nadaf, nesta terça-feira (4), junto à Selma Rosane Arruda, o ex-procurador Chico Lima foi o responsável pelo trabalho da documentação para desapropriação do imóvel conhecido por Jardim Liberdade, localizado nas imediações do Bairro Osmar Cabral, em Cuiabá.

À época, o Governo do Estado, sob a gestão de Silval Barbosa (PMDB), pagou pelo imóvel o valor de de R$ 31.715.000,00 à empresa Santorini Empreendimentos Imobiliários Ltda, proprietária do imóvel.

Segundo as investigações, o objetivo era desviar dinheiro público do Estado em benefício da organização criminosa liderada pelo ex-governador Silval Barbosa (PMDB).

Segundo Nadaf, a empresa sabia que teria de devolver 50% do valor da compra, ou seja, R$ 15.857.000,00 retornaram via empresa SF Assessoria e Organização de Eventos, de propriedade de Filinto Muller em prol do grupo criminoso.

O ex-secretário disse que R$ 10 milhões foram levados para Silval Barbosa (PMDB) para pagar Valdir Piran, já que o ex-governador tinha uma dívida de campanha com o empresário.

Os outros R$ 4,3 milhões foram distribuídos entre os integrantes da quadrilha. Nadaf disse que ficou com R$ 500 mil desse valor.

Pedro Nadaf disse que ficava com o dinheiro de todos os ilícitos praticados pela organização criminosa e que fazia o pagamento a pedidos de Silval Barbosa e a distribuição da propina para os membros do grupo.

Como o dinheiro vinha de várias frentes da organização, Nadaf não soube explicar com que dinheiro fazia determinado pagamento ou a distribuição da propina.

Ele revelou que era uma espécie de coordenador do grupo, tendo acima o ex-governador Silval Barbosa (PMDB), supostamente acusado pelo Ministério Público como líder da organização.

Ficou comprovado na investigação que participaram dessa fraude além de Silval Barbosa, Pedro Nadaf, Francisco Gomes de Andrade Lima Filho, Marcel de Cursi (ex-secretário de Fazenda), Arnaldo Alves De Souza Neto (ex-secretário de Planejamento), Afonso Dalberto (ex-presidente do Intermat), além do proprietário do imóvel, seu advogado e os empresários Valdir Piran e Valdir Piran Junior, pai e filho.