PRESO HÁ 21 MESES

O advogado Marcos Dantas, que patrocina a defesa do ex-secretário de Fazenda, Marcel de Cursi, disse, em entrevista ao Mato Grosso Mais, na tarde desta terça-feira (4), após a audiência da terceira fase da Operação Sodoma aonde o ex-secretário da Casa Civil, Pedro Nadaf, e o ex-presidente da Metamat, João Justino, foram ouvidos pela juíza da Sétima Vara Criminal de Cuiabá, Selma Rosane Arruda, porque até o momento Cursi não teve interesse em delação premiada.

O defensor disse que chegou a comentar com o ex-secretário, preso há mais de 21 meses, a possibilidade de fazer colaboração junto ao Ministério Público do Estado para deixar o Centro de Custódia de Cuiabá (CCC), mas Cursi teria demonstrado falta de interesse por achar que é inocente das acusações que pesam contra ele.

Segundo Dantas, Marcel tem provas contundentes de que não fez parte da organização criminosa que teria como líder o ex-governador Silval Barbosa (PMDB).

O ex-secretário de Fazenda está preso desde o dia 15 de setembro de 2015, durante a primeira fase da Operação Sodoma, no Centro de Custódia de Cuiabá.

DEPOIMENTO DE NADAF

Segundo o depoimento dado por Nadaf, Marcel faz parte da organização liderada por Silval Barbosa (PMDB).

O ex-chefe da Casa Civil diz que Cursi teria ficado com em torno de R$ 750 mil em propina do pagamento da desapropriação do imóvel conhecido por Jardim Liberdade, localizado nas imediações do Bairro Osmar Cabral em Cuiabá.

O Governo do Estado teria pago o valor total de R$ 31.715.000,00 à empresa Santorini Empreendimentos Imobiliários Ltda, proprietária do imóvel, e se deu pelo propósito específico de desviar dinheiro público.

Ficou comprovado na investigação que participaram dessa fraude além de Silval Barbosa, as pessoas de Pedro Jamil Nadaf (ex-secretário chefe da Casa Civil), Francisco Gomes de Andrade Lima Filho (procurador de Estado aposentado), Marcel de Cursi (ex-secretario de fazenda), Arnaldo Alves De Souza Neto (ex-secretario de planejamento), Afonso Dalberto (ex-presidente do INTERMAT), além do proprietário do imóvel, seu advogado e os empresários Valdir Piran e Valdir Piran Junior, pai e filho.

Segundo Nadaf, a empresa sabia que teria de devolver 50% do valor da compra, ou seja, R$ 15.857.000,00 retornaram via empresa SF Assessoria e Organização de Eventos, de propriedade de Filinto Muller em prol do grupo criminoso.

O ex-secretário disse que R$ 10 milhões foram levados para Silval Barbosa (PMDB) para pagar Valdir Piran, já que o ex-governador tinha uma dívida de campanha com o empresário.

Os outros R$ 4,3 milhões foram distribuídos entre os integrantes da quadrilha. Nadaf disse que ficou com R$ 500 mil desse valor.

Pedro Nadaf disse que ficava com o dinheiro de todos os ilícitos praticados pela organização criminosa e que fazia o pagamento a pedidos de Silval Barbosa e a distribuição da propina para os membros do grupo.

Como o dinheiro vinha de várias frentes da organização, Nadaf não soube explicar com que dinheiro fazia determinado pagamento ou a distribuição da propina.

Ele revelou que era uma espécie de coordenador do grupo, tendo acima o ex-governador Silval Barbosa (PMDB), supostamente acusado pelo Ministério Público como líder da organização.