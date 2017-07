Bezerra sai em defesa da esposa e diz que Nadaf ‘com certeza está a serviço de alguém’

PAGAMENTO A EX-DEPUTADA

GAZETA DIGITAL

O deputado Oscar Bezerra (PSB) saiu em defesa da esposa dele, a prefeita e Juara Luciane Bezerra (PSB), que foi citada durante o depoimento do ex-secretário chefe da Casa Civil Pedro Nadaf, na tarde desta terça-feira (04.07).

Segundo Nadaf, em 2014, ele pagou R$ 700 mil à então deputada estadual com dinheiro oriundo de desvios feitos nos cofres do Estado. Os pagamentos seriam referentes à uma dívida do então governador Silval com Luciane, que segundo Nadaf, réu e delator da operação Sodoma 4, foram pagos em cerca de cinco parcelas, nas ocasiões em que a então parlamentar vinha para Cuiabá.

Para Oscar Bezerra, as declarações são uma forma de Pedro Nadaf desviar a atenção do processo em que ele é um dos principais acusados de compor a organização criminosa composta durante a antiga gestão.

“O cara está querendo desviar o foco. É réu confesso, malandro. Com certeza está a serviço de alguém, tem alguém por trás disso. Por que ele não falou dos conselheiros do Tribunal de Contas?!”, disse o deputado.

Questionado sobre quem seria a pessoa por trás do ex-secretário de Estado, o parlamentar disse que tem suas suspeitas, mas que não vai revelar.

“Eu tenho minha suspeita, mas não vou falar”.

Oscar Bezerra ainda defendeu sua esposa dizendo que não há o que provar contra ela, que já se colocou à disposição da justiça, mas, até o momento, não foi chamada para prestar nenhum tipo de depoimento.

“Ele vai ter grande dificuldade de comprovar o que está dizendo. (…) Ela nunca foi chamada. Já se colocou à disposição da justiça, não tem nada para esconder. Na hora que quiserem esclarecer, é só chamar”, disse Oscar.

Durante audiência de instrução realizada nesta terça-feira (4), na 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Pedro Nadaf relatou que toda vez que Luciane vinha a Cuiabá, geralmente às terças-feiras, ela lhe telefonava para cobrar os valores e ia recebê-los diretamente com o chefe da Casa Civil em seu gabinete no Palácio Paiaguás.

“Ela vinha pra Cuiabá geralmente na terça e já ficava ligando lá no gabinete pra cobrar. Eu sei que cerca de R$ 700 mil eu paguei”, disse Nadaf em seu interrogatório.

Em abril deste ano, também durante uma audiência da Sodoma, o caso havia sido especulado pelo advogado João Nunes da Cunha, que faz a defesa do ex-procurador geral do Estado Francisco Gomes de Andrade Lima Filho, junto à delegada Alexandra Fachone. Na ocasião, a promotora de Justiça Ana Cristina Bardusco interveio e disse que o caso era apurado em inquérito sigiloso.

Naquela época, Luciane Bezerra emitiu nota dizendo que está a disposição da justiça para qualquer esclarecimento. Confira:

A prefeita do município de Juara, Luciane Bezerra (PSB), reafirma que encontra-se a disposição da justiça pra qualquer tipo de esclarecimentos. Nesta tarde (20/04), seu nome foi citado em reportagens em alguns veículos de comunicação do Estado que acompanhavam o depoimento da delegada Alexandra Fachone, da Delegacia Fazendária (Defaz), para à juíza Selma Arruda, da Sétima Vara Criminal de Cuiabá.

A delegada mencionou que Luciane Bezerra esteja sendo investigada sob sigilo, após o depoimento de Pedro Nadaf no ano passado (2016).

Luciane esclarece que até o momento não tem informações sobre a investigação e que se for chamada para prestar qualquer tipo de esclarecimentos estará a disposição da justiça. Luciane é prefeita de Juara, ex-deputada estadual e esposa do deputado Oscar Bezerra (PSB).