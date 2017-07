Blairo Maggi e Carlos Bezerra emitem nota e negam que cometeram crimes

DELAÇÃO DE NADAF

DA REDAÇÃO

O ministro Blairo Maggi informa não ter conhecimento ainda do teor do acordo de colaboração premiada firmado por Pedro Jamil Nadaf, porém afasta, desde já, qualquer possibilidade de sua participação em atos ilícitos como homem público e empresário, repudiando qualquer tentativa contrária a isso.

Ressalta também que está absolutamente tranquilo, pois confia na apreciação imparcial dos órgãos responsáveis pela apuração dos fatos e no Poder Judiciário.

CARLOS BEZERRA

O deputado Carlos Bezerra classifica como “sem fundamento” as informações sobre citação do seu nome, pelo ex-secretário do governo Silval Barbosa, Pedro Nadaf, em acordo de delação premiada no Supremo Tribunal Federal (STF).

“Minha consciência está tranquila. O relacionamento que tive com o ex-secretário, e com todos os demais, sempre foi estritamente profissional, pela boa condução da coisa pública. Nos meus 40 anos de vida pública sempre agi de forma republicana!”, afirmou Bezerra.

O deputado lembra que o próprio ex-secretário Nadaf negou em depoimento à Justiça o envolvimento do seu nome em esquema de propina. “Isso não é da minha índole!”, complementou.

Bezerra observa, ainda, que nenhum dos secretários indicados pelo PMDB na gestão Silval Barbosa teve problemas na Justiça. “Sempre me conduzi pelo caminho da legalidade.”, disse o deputado.